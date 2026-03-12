OL : le retour d’Endrick en Espagne prend une tournure inattendue

La tête d’affiche. Ce jeudi, le visage d’Endrick s’invite dans presque tous les médias espagnols. Il faut dire que son retour au pays, un peu plus de trois mois seulement après son départ en prêt pour la France, passionne les foules de l’autre côté des Pyrénées. À Madrid, où on est encore en train de célébrer la victoire éclatante des Merengues face à Manchester City (3-0) en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions, on n’a pas oublié le gamin de Taguatingua. Nul doute que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu scruteront de très près sa prestation ce soir en Ligue Europa face au Celta Vigo. La presse madrilène ne compte pas non plus rater une seule miette du match de l’attaquant de 19 ans, qui fera a priori son retour dans la capitale après son Erasmus à Lyon.

Marca sera aux premières loges pour constater ses progrès. «Lyon compte dans ses rangs Endrick, prêté par le Real Madrid et qui sait déjà ce que c’est que de marquer contre le Celta Vigo : il a inscrit un doublé la saison dernière en huitièmes de finale de la Coupe du Roi (…) Depuis son arrivée en France, le Brésilien a disputé 10 matches, inscrivant 5 buts et délivrant 4 passes décisives. Après un premier mois remarquable, ses performances ont baissé ces dernières semaines, à l’image de son équipe qui, elle aussi handicapée par les blessures, a été éliminée de la Coupe et a chuté à la quatrième place de Ligue 1. Malgré cela, les Lyonnais font partie des favoris. Ils figurent parmi les prétendants sérieux à la victoire finale et ont terminé premiers de la phase de groupes, avec sept victoires et une seule défaite.»

L’Espagne se passionne pour son retour

De son côté, AS assure que le Brésilien ne recevra pas un traitement de faveur ce soir. «Le seul doublé d’Endrick sous les couleurs du Real Madrid fut inscrit face au Celta Vigo au Bernabéu, sauvant son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du Roi. La rencontre fut marquée par la polémique, le Celta réclamant plusieurs penalties et exigeant l’expulsion d’Endrick pour avoir marché sur le mollet de Starfelt avec ses crampons. Cet incident survint avant que le Brésilien ne renverse la situation grâce à deux buts exceptionnels. D’abord, une frappe puissante du gauche hors de portée d’Iván Villar depuis l’extérieur de la surface, puis le doublé d’une talonnade dos au but. Ce fut sans doute sa plus belle soirée sous le maillot du Real Madrid. Balaídos l’accueillera ce soir avec un esprit de revanche. La déception de l’an dernier en coupe reste vive à Vigo. La vengeance est un plat qui se mange froid.»

Bien qu’il porte actuellement un autre maillot, Endrick ne sera pas très bien accueilli à Vigo. Mais il a l’habitude de la pression depuis son plus jeune âge. La Voz de Galicia fait d’ailleurs de lui le danger numéro 1 des Gones. «Endrick est un attaquant doté d’un instinct aiguisé et qui ose des frappes puissantes. Il représente une menace pour le Celta Vigo. L’attaquant brésilien, prêté par le Real Madrid, qui sait déjà ce que c’est que de marquer contre le Celta, fait partie de ceux qui recherchent le chemin le plus direct vers le but.» Mais depuis un mois, l’international auriverde a visiblement perdu son GPS. Son dernier but remonte au 4 février contre Laval en Coupe de France. Depuis, Endrick ose sans forcément trouver la mire, lui qui avait débuté son prêt en boulet de canon.

L’OL compte sur lui

Pétri de talent, il est parfois un peu trop obsédé par le but, lui qui doit aussi trouver des automatismes avec ses coéquipiers et digérer l’enchaînement des matches après avoir été laissé longtemps sur le banc à Madrid. Conscient de cela, Paulo Fonseca, qui rappelle souvent que son joueur n’est pas le messie de l’équipe, comptera sur lui ce soir dans une compétition où il n’a pas encore joué. «Je compte toujours sur Endrick. Je pense toujours qu’il peut être important. J’ai déjà expliqué son contexte. Ce que je vois aujourd’hui, c’est qu’il est plus frais et plus motivé. C’est normal aussi. Il vient jouer en Espagne, contre le Celta. Pour lui, ce match est important pour montrer qu’il est bien. Je m’attends toujours à ce qu’il soit décisif. Je pense qu’il peut être très important pour nous.»

Dominik Greif, qui fait aussi son retour en Espagne après avoir quitté Majorque, a confiance en son jeune coéquipier. « Je le sens bien, très bien. Rien n’a changé. Il travaille très dur chaque jour, comme tous ses coéquipiers. C’est un garçon vraiment sympa. Il s’est bien intégré dans le vestiaire et il fait tout pour montrer son talent.» Un talent qui est aussi salué à Vigo. Son adversaire, Javi Rodriguez, a eu des mots sympathiques pour lui en conférence de presse. « On sait quel genre de joueur il est pour l’avoir affronté quand il était au Real Madrid. C’est un joueur très dynamique et très rapide. Il faut veiller à ce qu’il ne prenne pas trop d’élan, le surveiller de près et s’assurer qu’il ne soit pas à son meilleur niveau.»

Le Celta veut prendre sa revanche contre Endrick

L’entraîneur Claudio Giraldez a certainement un plan en tête pour le stopper. « On connaît Endrick depuis l’année dernière. Il a marqué contre nous. D’ailleurs, le match de Coupe du Roi contre le Real Madrid a basculé après son entrée en jeu. Il a apporté beaucoup de dynamisme. C’est un joueur à fort potentiel, très jeune, très ambitieux et très difficile à arrêter près du but. Il a une incroyable capacité à accélérer le jeu, à faire basculer un match en une seule action. Cela demande une attention particulière, comme pour tout joueur qui a un tel impact. Le temps de jeu régulier dont il bénéficie à l’Olympique Lyonnais est bénéfique pour sa progression. Il est très jeune et possède un potentiel immense.» Dans son entourage, interrogé par L’Equipe, on essaye de ne pas faire un événement de ce retour en Espagne.

« C’est un match comme un autre, il n’est pas particulièrement spécial parce qu’il se joue en Espagne. Le match est important, comme tous ceux qu’il a joués depuis son arrivée en France, avec une dimension particulière, car c’est à élimination. Mais contre Lille, Laval et Lens, c’en était un aussi, sans aucune marge d’erreur. Là, c’est la Coupe d’Europe. Est-ce que c’est plus important qu’un match de Coupe nationale ? Oui. Mais Endrick est concentré et serein.» Il faudra l’être pour supporter la pression et l’accueil que le Celta Vigo compte lui réserver. Le Brésilien aura aussi l’opportunité de répondre aux critiques dont il fait l’objet depuis quelques jours en France après des prestations moins abouties. Et il n’y a rien de mieux que le terrain pour mettre tout le monde d’accord. De Lyon à Vigo, en passant par Madrid et le Brésil, où Carlo Ancelotti le suit de très près en vue de la Coupe du Monde 2026, Endrick compte bien apporter des réponses à tout le monde ce soir.