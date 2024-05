Les Bleus se réjouissent du retour de N’Golo Kanté

Le 16 mai dernier, Didier Deschamps annonçait sa liste pour le prochain Euro qui aura lieu en Allemagne. Le sélectionneur de l’équipe de France surprenait son monde en annonçant la convocation de N’Golo Kanté. Le milieu qui évolue du côté d’Al-Ittihad n’avait plus été convoqué en Bleus depuis presque deux ans. Mais son retour a rapidement fait l’unanimité au sein du staff de l’équipe de France mais aussi des joueurs.

En conférence de presse ce jeudi, Antoine Griezmann est revenu sur ce retour surprise. «J’ai été très surpris mais ça me fait plaisir de le voir ici. On connaît le joueur et l’homme. Son rôle sera de courir et de ratisser le ballon. Il est là pour ça, ce sera une grande aide pour nous», a-t-il lancé avant d’être suivi par Youssouf Fofana. «J’ai été agréablement surpris pour le joueur que c’est et la personnalité. J’étais très content de découvrir cette personne. J’ai entendu beaucoup de bien. Il nous l’a montré sur le terrain. Vu qu’il joue dans ma position, ce sera une source d’inspiration. Mentalement, ça fera du bien au groupe de l’avoir.» N’Golo Kanté a déjà mis tout le monde d’accord.