Cacereño - Real Madrid : les compositions officielles

Match de Coupe du Roi ce soir entre Cacereño et le Real Madrid (rencontre à suivre en direct commenté dès 21h00). Le club de la ville de Cacérès affronte les Merengues dans un 1/16e de finale qui s’annonce forcément déséquilibré sur le papier. En effet, le vainqueur sortant de la Liga, et de la Ligue des champions se déplace sur la pelouse d’une équipe de 4ème division espagnole. Toutefois, malgré l’écart annoncé et affiché entre les deux formations, Cacereño n’aura rien à perdre ce soir, à l’inverse de la maison blanche.

Côté compositions, en ce qui concerne les locaux, le coach Julio Cobos a mis en place un 4-5-1. Son joueur phare, l’Espagnol Grande Serrano est titulaire. Dans les rangs madrilènes, Carlo Ancelotti a fait pas mal tourner et a même laissé quelques cadres cadres au repos. Les mondialistes français Camavinga et Tchouaméni sont bien présents tout comme Hazard à la pointe de l’attaque.

Le Real Madrid met en place son jeu face à Cacereño !

Cacereño : Moreno - Molina, Aguado, Josin, Gomis - Clausi - Fernandez, Telles, Manchon, Merenciano - Grande Serrano

Real Madrid : Lunin - Vázquez, Militao, Nacho (cap), Odriozola - Ceballos, Camavinga, Tchouaméni - Asensio, Rodrygo, Hazard