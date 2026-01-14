Une clause permet au Real Madrid de donner beaucoup moins d’argent que prévu à Xabi Alonso !

Destitué de ses fonctions sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a pris la porte de sortie plus tôt que prévu. Publiquement, le Basque de 44 ans s’en est allé avec classe. « Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridisme pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d’avoir fait de mon mieux ».

En coulisses, l’ancien milieu de terrain ne s’est, en revanche, pas privé pour dire ses quatre vérités à ses dirigeants. En clair, Alonso a reproché à son ex-club de protéger uniquement ses stars et de tout leur céder. Parti, Alonso ne s’interdit pas de trouver une autre équipe d’ici la fin de la saison. Ça tombe bien puisque plusieurs écuries seraient déjà à l’affût. En attendant, le coach espagnol doit maintenant recevoir ses indemnités de licenciement.

Une clause qui sauve le Real Madrid

L’entraîneur basque avait signé un contrat trois ans avec la Maison Blanche l’été dernier. Un bail rémunéré par un salaire annuel compris entre 7 et 9 M€. En théorie, le désormais ex-coach des Merengues doit toucher une somme correspondant aux deux ans et demi de contrat restants. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas le cas d’après les récentes informations de la radio Cadena COPE.

Selon le média, une clause était présente dans le dossier. Cette clause signifiait que si le Real Madrid licenciait Xabi Alonso durant la première année de son contrat, il n’avait qu’à lui payer cette année-là et non les trois ans de salaire de son contrat. Ce licenciement ne devrait donc coûter « que » 7 à 9 M€ au Real Madrid. Une aubaine, puisqu’en temps normal, c’est un chèque de plus de 20 M€ qui aurait dû être signé.