RB Salzbourg - Brest : la folle statistique du début de saison brestois

Le Stade Brestois poursuit son rêve. Avec une victoire étincelante sur la pelouse du RB Salzbourg (4-0), le club breton vient tout simplement de passer en tête du classement de la phase de ligue en Ligue des Champions, après sa première victoire contre Sturm Graz. Le Stade Brestois est donc provisoirement devant le Real Madrid, le PSG, Manchester City et toutes les autres grandes équipes d’Europe.

De quoi faire rêver le public breton, même si ce bilan contraste avec le début de saison des hommes d’Eric Roy en Ligue 1. Avec deux victoires et quatre défaites en six journées du Championnat de France, le Stade Brestois est 13e et compte tout simplement 6 points, soit autant que lors de sa campagne européenne. Une statistique étonnante, qui confirme les débuts héroïques du club breton en C1.