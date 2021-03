Manchester City - Borussia Mönchengladbach : les compositions sont tombées

Après sa victoire 2-0 du match aller, Manchester City entend confirmer lors de son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach. A domicile, les Sky Blues optent pour un traditionnel 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones et Joao Cancelo. Ilkay Gündogan et Kevin De Bruyne accompagnent Rodri dans l'entrejeu. Phil Foden, Bernardo Silva et Riyad Mahrez constituent le trio d'attaque.

De son côté, le Borussia Mönchengladbach se présente dans un 4-2-3-1 avec Yann Sommer comme dernier rempart. Devant le Suisse, Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elverdi et Rami Bensebaini prennent place. Denis Zakaria et Florian Neuhaus forment le double pivot. Breel Embolo est soutenu en attaque par Jonas Hofmann, Lars Stindl et Marcus Thuram

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Silva, Mahrez, Foden

Borussia Mönchengladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Nehaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Embolo