Le PSG recherche encore deux renforts !

Le mercato parisien s’est-il achevé avec la signature de Désiré Doué ? Pas forcément. Les départs attendus, voire espérés, d’ici vendredi soir pourraient rebattre les cartes. On ne parle pas là de Carlos Soler ou Manuel Ugarte, dont les transferts vers l’Angleterre (West Ham et Manchester United), sont déjà compensés aux yeux de Luis Enrique. Mais bien des potentiels départs de Danilo et Milan Skriniar, même si l’optimisme n’est pas de mise concernant le dernier cité.

La suite après cette publicité

En effet, malgré l’annonce hier soir d’un accord quasi-trouvé avec Al Nassr, le PSG n’a pas confirmé l’existence d’une offre concrète de la part du club saoudien. Cependant, il est nécessaire de rappeler que le mercato ferma ses portes seulement le 13 septembre dans ce championnat, ce qui laisse quelques semaines de rab. Pour autant, le PSG devra s’activer avant s’il souhaite recruter un nouveau défenseur central, si possible droitier.

À lire

Le PSG a bouclé le départ de Manuel Ugarte à Manchester United !

Un défenseur central et un latéral gauche ?

Selon L’Equipe, le PSG a déjà entamé des démarches pour trouver un nouveau défenseur central, avec par exemple le cas Tomas Araujo. Ce Portugais âgé de 22 ans serait ainsi dans la liste de Luis Campos, et vient de débuter les 3 premiers matches de championnat dans la peau d’un titulaire au Benfica. Il n’est pas la seule piste explorée par la direction parisienne, qui ne s’activera qu’en cas de départ de Skriniar.

La suite après cette publicité

Par contre, un autre renfort pourrait garnir les rangs parisiens, et sans attendre de vente. Comme le rapporte Le Parisien, le PSG souhaite recruter un latéral gauche, pour être la doublure de Nuno Mendes. Le jeune Zague a bien dépanné, Lucas Hernández et Lucas Beraldo peuvent occuper le poste (mais le premier est absent pour encore quelques mois), cependant le PSG recherche un véritable expert du poste d’ici le 30 août 23 heures.