Vidéo : l'anecdote énorme de Benjamin Mendy et Riyad Mahrez sur Pep Guardiola

Les lives Instagram sont devenus les "stars" de cette période de confinement et sans football en Europe. Surtout pour les joueurs qui sont friands de ce genre de communication. Ce fut le cas hier soir avec Riyad Mahrez qui a appelé plusieurs de ses coéquipiers à Manchester City, comme Bernardo Silva ou encore Benjamin Mendy. Et c'est avec le champion du monde 2018 qu'une anecdote très drôle est ressortie de la conversation. On y a appris notamment que Pep Guardiola disputait quelques petits jeux à l'entraînement avec ses hommes. Et que ces derniers n'hésitent pas à lui faire subir un gage lorsqu'il termine dernier. Comme un membre de l'effectif.