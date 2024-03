Aurélien Tchouameni affiche sa préference entre Mbappé et Haaland

Présent en conférence de presse avec l’équipe de France, Aurélien Tchouameni a évidemment été interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, que l’on annonce particulièrement proche du Real Madrid. «Je n’a pas parlé de ça avec lui» sourit immédiatement le milieu de terrain.

La presse a insisté et en lui demandant qui était le plus fort, selon lui, entre Mbappé et Erling Haaland, futur adversaire du Madrilène en C1. «Kylian est le plus fort et le plus complet. Je préfère Kylian même si Erling Haaland est l’un des meilleurs au monde.» C’est dit.