Angel Di Maria va quitter le Benfica

Après deux saisons couronnées de succès dans son club formateur, l’heure semble de plus en plus être aux adieux pour El Fideo. Selon A Bola, Ángel Di María et Benfica pourraient se séparer lors du prochain marché des transferts. Au Portugal, les rumeurs commencent à se multiplier selon lesquelles le club ne compte pas offrir un nouveau contrat au champion du monde lorsque son bail actuel expirera, dans quelques semaines.

La suite après cette publicité

En effet, les Lisboètes ont commencé à penser à un avenir sans l’ancien ailier parisien, qui a montré un excellent niveau chaque fois qu’il était disponible, mais qui a été affecté par beaucoup de problèmes physiques ces derniers mois qui ont privé l’équipe de sa présence. En deux saisons avec le Benfica, il a inscrit 32 buts et donné 20 passes décisives, participant grandement à la victoire du club en championnat la saison dernière, et en Coupe de la Ligue cette année.