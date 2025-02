Nantes : Antoine Kombouaré ne compte pas du tout sur Alban Lafont

Bonne nouvelle pour Alban Lafont. Un mois après sa mise à l’écart, [il a été réintégré en ce début de semaine dans le groupe professionnel par Antoine Kombouaré]https://www.footmercato.net/a8016978700248826506-le-fc-nantes-a-reintegre-alban-lafont(). Le FC Nantes a cherché et cherche toujours à se débarrasser du gardien de 26 ans durant le mercato d’hiver. Pour le moment, il n’a pas trouvé de porte de sortie et ses espoirs s’amenuisent au fur et à mesure que le temps passe. Son retour dans l’équipe première ne signifie pas l’envie du club de le conserver, au contraire même à en croire les déclarations d’Antoine Kombouaré en conférence de presse ce mercredi. «Je l’ai vu pour fixer des règles et surtout pour l’accueillir de nouveau parce que c’est comme ça. On a tout fait pour qu’il puisse, lui, trouver une destination où il puisse trouver un entraîneur et un club pour s’épanouir. Et ce n’est pas le cas donc on l’accueille avec beaucoup de joie. Maintenant, à lui de se mettre dans le rang puis de travailler tout à fait normalement» entame le coach nantais.

Que le gardien ne se fasse pas d’illusion pour retrouver la compétition. Avec la venue d’Anthony Lopes, Lafont est très loin dans la hiérarchie.« Aujourd’hui il y a un titulaire, le numéro 1 c’est Lopes. Le numéro 2 c’est Patrik Carlgren et Alban Lafont fait partie du groupe. Mais bien sûr qu’il part de très très loin» confirme Kombouaré, indiquant que le club espère toujours son départ dans les jours à venir. «On est surtout préparés à ce qu’il puisse partir aussi car il y a des marchés qui sont encore ouverts. Il y a des endroits où il peut encore aller jouer. On est encore dans cet état d’esprit, dans un premier temps, et puis après… s’il ne part pas… il est sous contrat. (…) Là on n’a pas pu trouver une destination pour lui et lui n’a pas pu trouver un club donc il est à nouveau avec nous. Il est bien, il est heureux de retrouver le groupe. Ce n’est pas un problème, au contraire. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le foot. Il est avec nous dans l’optique de pouvoir partir car des marchés sont encore ouverts comme la Turquie, la Bulgarie, la Russie, les Emirats dans le Golfe. Il y a plein de possibilités pour lui.» Lafont n’a plus joué depuis le 24 novembre dernier.