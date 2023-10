Lens - Arsenal : les compositions officielles

Une soirée en Or à Bollaert ! Lens retrouve la Ligue des champions dans son antre, 20 ans après, et accueille Arsenal ce soir à 21h. Les Sang et Or, après un début de saison délicat en championnat, ont enchaîné deux succès face à Toulouse puis Strasbourg. Ils auront fort à faire face aux Gunners, dauphins de City l’an passé et qui se sont encore renforcés cet été.

Pour cette affiche, Lens aligne son habituelle défense à 3 avec Gradit, Danso et Medina. Frankowski et Machado animeront les couloirs, Mendy et Abdul Samed sont associés au milieu de terrain. Wahi est en pointe devant Sotoca et Thomasson. Côté Arsenal, Gabriel Jesus sont associés devant. Loin de faire tourner, Arteta aligne Saka côté droit, Trossard à gauche, Odegaard et Rice au milieu. Tomiyasu et Zinchenko entourent la charnière Saliba-Gabriel.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Lens : Samba (cap.) - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Machado - Sotoca, Thomasson - Wahi

Arsenal : Raya - Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Saka, Odegaard (cap.), Rice, Trossard - Gabriel Jesus, Havertz

