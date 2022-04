Bayern - Dortmund : prépare le Klassiker !

La France a son PSG-OM, l'Espagne son Real-Barça. En Allemagne, le plus gros choc de la saison met aux prises le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Choc d'autant plus important qu'il sera décisif pour le titre de champion d'Allemagne. Le Borussia Dortmund peut-il renverser le nonuple champion en titre ? Pour cela, il faudra se brancher sur beIN SPORTS ce samedi à 18h30. Et pour briller auprès de vos amis, on vous propose une masterclass de Jean-Charles Sabattier sur la bonne prononciation des joueurs attendus pour ce Klassiker !

