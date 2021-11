AS Roma : Lorenzo Pellegrini ne rejouera pas en 2021

Coup dur pour l'AS Roma et Lorenzo Pellegrini ! Touché au quadriceps de la cuisse droite, le capitaine des Giallorossi s'est blessé, dimanche, lors de la victoire romaine contre le Torino (1-0) et les examens passés, ce lundi, ont confirmé la nouvelle redoutée. Selon Sky Sport, le milieu de terrain italien âgé de 25 ans devrait être absent entre 30 et 40 jours et ne rejouera donc pas en 2021.

Un nouvel arrêt pour Pellegrini, qui dans cette première partie de saison a déjà dû faire face à une inflammation du genou droit, qui lui a souvent créé des problèmes ces dernières semaines. Une absence prolongée qui tombe au plus mal tant le milieu romain est indispensable au système mis en place par José Mourinho. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Lorenzo Pellegrini vient s'ajouter à la liste des blessés au milieu. Un secteur déjà bien décimé avec les absences simultanées de Villar et Cristante, tous deux positifs au Covid.