Pep Guardiola et Manchester City envoient un message cash à Kylian Mbappé

Un classique européen. Ces dernières saisons, Manchester City et le Real Madrid se sont déjà affrontés à trois reprises lors de la phase à élimination directe en Ligue des champions. Malgré le changement de format cette saison, les Skyblues et les Merengues vont se retrouver une quatrième fois d’affilée dans la plus belle des compétitions européennes. Habitués à se rencontrer un peu plus tard dans le tournoi, les deux géants européens vont se défier en 1/6es de finale. Demain soir, le barrage aller aura lieu à l’Etihad Stadium. Avant cette affiche de gala, Pep Guardiola s’est présenté en conférence de presse pour évoquer ce choc devenu un véritable classique de C1.

Guardiola évoque l’attaque XXL

«Ces dernières années, c’est devenu un grand duel. Nous sommes déjà passés par là, nous nous sommes éliminés. Au cours de la dernière décennie, c’est devenu un Clasico, mais historiquement, nous ne pouvons pas nous comparer à Barcelone, au Bayern Munich ou à Milan.» Guardiola se méfie beaucoup des champions d’Espagne et d’Europe 2024. «Ils sont premiers du championnat, ils ont peut-être perdu quelques matches de plus que ce qu’ils auraient dû, mais ils ont toujours été là. J’ai un grand respect pour le Real Madrid. Ce n’est pas facile de revenir dans le coup après avoir gagné tant de titres. Cela nous est arrivé aussi. Cette année, nous sommes tombés trop bas. Tôt ou tard, cela devait arriver et c’est arrivé cette année.»

Manchester City veut donc relever la tête et espère faire tomber le tenant du titre lors de ces barrages. Mais il y aura fort à faire face à une attaque de feu, menée notamment par Kylian Mbappé. «C’est impossible de contrôler ces joueurs (Mbappé, Vinicius, Rodrygo…) sur les deux matches. Ils sont tous exceptionnels. Il faut réduire leur influence au maximum. Il faut avoir la capacité de les arrêter quand on a le ballon et de les empêcher de courir. Il faut être clair sur la façon de jouer et il faut lire le jeu. On sait ce qui va se passer, mais on va essayer d’imposer notre jeu, d’être intelligent pour obtenir un bon résultat au Bernabéu.» Pour y parvenir, son équipe devra être impeccable derrière.

Ruben Dias ne craint pas Mbappé

«C’est évident. Si les attaquants ne s’appliquent pas, c’est beaucoup plus compliqué. Avec des joueurs très talentueux, c’est plus compliqué, mais Vinicius et Mbappé ont montré qu’ils défendaient. Madrid s’est toujours distingué par sa manière de défendre. L’année dernière, au match retour, ils ne nous ont pas laissé tirer de l’extérieur. Nous avons beaucoup gagné parce que nous avons été très disciplinés en défense, cette année nous ne l’avons pas été autant.» Il s’appuiera notamment sur l’expérience de Ruben Dias, qui était présent à ses côtés en conférence de presse ce lundi. Le défenseur portugais sait qu’il aura beaucoup à faire pour contrôler les stars madrilènes, notamment KM9.

«Nous avons déjà affronté ce joueur à de nombreuses reprises… et même là, il n’était pas le seul à nous menacer, il y avait Lionel Messi ou Neymar. Quand on arrive à ce stade de la Ligue des champions, à quoi peut-on s’attendre ? Il a la capacité d’être plus en mouvement et nous devons essayer d’être bons en défense.» Cette rencontre sera aussi l’occasion d’assister à un duel à distance entre le Français et Erling Haaland. Mais Ruben Dias ne veut pas rentrer dans ce petit jeu des comparaisons. «Personnellement, je ne vois pas d’Erling face à Kylian. Il y a beaucoup de grands noms dans les deux équipes, et comme nous tous, nous voulons participer à cette compétition et la gagner. Il (Haaland) a la faim de tout gagner.» Mbappé et le Real Madrid sont prévenus !