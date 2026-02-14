Menu Rechercher
OM : la banderole des South Winners fustige la direction

Par Valentin Feuillette
1 min.
Les supporters de l'OM dans les travées de l'Orange Vélodrome @Maxppp
Marseille Strasbourg
La tension n’est pas retombée autour de l’Olympique de Marseille. Avant la rencontre face au RC Strasbourg, ce samedi après-midi, les ultras des South Winners ont déployé une banderole explicite. « Vous avez fait sauter le fusible mais c’est tout le système qui est pourri ! ». Un message adressé à la direction dans un contexte explosif, quelques jours seulement après l’éviction de Roberto De Zerbi, officiellement actée dans la nuit après la lourde défaite lors du Classique.

𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢
Banderole des South Winners :

"Vous avez fait sauter le fusible mais c'est tout le système qui est pourri !"
Ce match contre Strasbourg marque justement le premier rendez-vous sans le technicien italien sur le banc, avec l’intérim assuré par Jacques Abardonado. La banderole illustre le climat de défiance qui entoure actuellement le club phocéen. Pour une partie des supporters, le départ de De Zerbi ne règle rien et symbolise au contraire un malaise plus profond, visant directement la gouvernance et la gestion sportive récente.

