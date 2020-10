FC Barcelone : les derniers mots de Bartomeu à Pedri avant sa démission

La suite après cette publicité

Josep Maria Bartomeu n’avait pas hésité il y a quelques jours à amorcer une véritable bombe en Espagne en annonçant sa démission de la présidence du club catalan. Mais avant cela, l'ancien président du Barça a tenu a adresser un petit message d’adieu au nouveau grand espoir des Culés, Pedri.

Alors qu’il ne s’entendait plus avec aucun de ses joueurs depuis cet été et la déroute contre le Bayern Munich en quart de finale du Final 8, Bartomeu aurait demandé le numéro de téléphone du jeune joueur espagnol de 17 ans afin de le féliciter de son excellent début de saison si l’on en croit les dires du quotidien catalan Sport. Bartomeu l’aurait également fortement conseillé de continuer à travailler dur pour connaitre la gloire prochainement. Le quotidien catalan nous informe que ce dernier aurait été touché par ce message et aurait remercié chaleureusement le désormais ex-président du Barça pour ces encouragements.