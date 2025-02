L’OL fait front derrière John Textor face au PSG

Ce vendredi, Paulo Fonseca était de passage face à la presse. L’occasion de faire un point sur l’état de ses troupes et notamment sur la forme d’Alexandre Lacazette. «Il n’est pas à 100%. Il s’entraîne, fait des efforts, mais il a des douleurs. Il a besoin de temps pour revenir à 100%. Il y a peu de joueurs avec une telle qualité dans les 30 derniers mètres et cet instinct de buteur.» Une arme offensive sur laquelle le coach lyonnais aimerait compter dimanche soir à l’occasion de la réception du PSG au Groupama Stadium. Lacazette sera fixé assez rapidement, lui qui a donné de ses nouvelles aujourd’hui. «J’ai encore des douleurs au genou. Je travaille beaucoup avec les kinés et les préparateurs pour revenir. Ce n’est pas grave, mais c’est long. Je peux ressentir des douleurs à certains moments, à d’autres non. Je me suis senti bien en rentrant contre Montpellier.»

Dimanche, c’est un autre morceau qui se présentera dans l’enceinte lyonnaise : le PSG. «C’est une équipe qui joue bien et qui est bien coordonnée. On a envie de bien faire chez nous, de créer du beau football et gagner le match pour remonter au classement. On doit faire une bonne entame. Il ne faudra pas subir et je pense que c’est avant tout mental», a assuré Alexandre Lacazette, habitué à jouer ces grands matches. De son côté, Paulo Fonseca, qui pourrait titulariser Georges Mikautadze si Lacazette n’est pas prêt, ne compte pas se présenter en victime face aux champions de France. Le technicien lusitanien, qui a déjà croisé la route des Franciliens quand il officiait au LOSC, sait que ce sera un match très compliqué. Mais pour lui, Lyon a ses chances.

L’OL ne veut pas se laisser faire par le PSG

«On aborde le match avec une grande détermination. C’est une opportunité pour nous de montrer notre qualité et la progression de l’équipe. On travaille beaucoup. Le PSG est l’équipe la plus forte, ils ont un véritable collectif, ils pressent haut. On sait qu’il s’agit d’une des meilleures équipes d’Europe, ça sera difficile pour nous, mais j’ai de la confiance et nous sommes très motivés. Nous devrons être à fond et faire un match parfait. On ne pourra pas se permettre de faire comme la première période à Montpellier (…) Si nous voulons faire un bon match contre le PSG, il faudra que nous soyons au maximum tout le match. Nous devons faire le match parfait. On ne peut pas refaire la première mi-temps de Montpellier. Mais on a bien travaillé cette semaine et les joueurs ont compris qu’on devait avoir la même intensité tout le match.»

Relancé sur le sujet, il a confié : « il faudra tenir tout le match. Ce qui s’est passé lors des derniers PSG–OL, ce n’est pas important. Le plus important, c’est ce que nous pouvons faire dimanche. Si on veut un bon résultat, nous devons bien défendre. Ce n’est pas facile face à une équipe dont la dynamique est celle du PSG, mais il faudra bien défendre (…) Aujourd’hui, nous avons une équipe qui travaille défensivement. En ce moment, le PSG est la meilleure équipe pour presser haut et peut-être la meilleure équipe en Europe à la récupération du ballon (…) Notre motivation, c’est les points. Nous avons besoin de points, de gagner les matchs. C’est notre motivation. C’est l’opportunité de démontrer notre force. Ce n’est pas un match décisif pour le podium.»

Fonseca soutient Textor

L’OL n’aura le droit à aucune erreur face à un adversaire en pleine confiance, qui vient d’en coller 7 à Brest en 1/16e de finale retour de la C1. Ce qui a sûrement impacté la préparation de cette rencontre côté OL, même si Fonseca insiste beaucoup sur le travail défensif depuis sa prise de fonction. «Je suis totalement concentré sur mon travail. Nous avons amélioré beaucoup de choses. Cette semaine, on a travaillé davantage notre organisation défensive. Je suis là depuis seulement 3 semaines. On a encore beaucoup d’éléments à travailler.» Mais le groupe adhère à ses méthodes comme l’a avoué Lacazette. «Le coach sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas. Il est pointilleux sur certains détails et veut que l’on joue son football, ça passe par des consignes claires et du travail.»

Le nouveau staff espère que tout cela portera ses fruits dimanche soir à domicile face à l’ogre parisien. En attendant, le match a déjà commencé dans la presse avec les multiples tacles à la gorge de John Textor sur Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. Paulo Fonseca, lui, a choisi son camp. « Je soutiens notre président et ce qu’il a dit. Je ne peux pas en dire plus. Je pense qu’il comprend bien ce qui se passe. Il croit que nous avons besoin de changer. Je soutiens totalement John Textor.» Le message est passé. Paris l’a certainement entendu.