Manchester United recale West Ham pour Maguire

Après avoir perdu son brassard de capitaine, Harry Maguire est plus que jamais sur le départ de Manchester United. Dans ce sens, le défenseur de 30 ans a tout de même quelques offres et notamment West Ham qui souhaite le relancer. Selon les informations de The Athletic, les Hammers ont même dégainé une première offre de 25 millions d’euros.

Mais cette offre est beaucoup trop faible puisque les Red Devils viennent de la rejeter. Un coup dur pour West Ham qui ne devrait pas forcer trop longtemps pour recruter l’ancien défenseur de Leicester. En effet, le salaire XXL du joueur est également un frein dans les négociations, tout comme la volonté du joueur de s’imposer à Manchester United la saison prochaine.

