Mohamed Salah prolonge à Liverpool !

Arrivé à l'été 2017 en provenance de l'AS Roma, Mohamed Salah (30 ans) va bel et bien poursuivre l'aventure du côté de Liverpool. Lié au club de la Mersey jusqu'en juin 2023, l'attaquant international égyptien (83 sélections, 45 buts) a décidé de continuer sous le maillot des Reds. Après avoir trouvé un accord avec ses dirigeants, le numéro 11 du club anglais a ainsi décidé de prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires.

«Liverpool FC est ravi d’annoncer que Mohamed Salah a signé un nouveau contrat à long terme avec le club. L’attaquant, qui a été nommé footballeur de l’année de la FWA et joueur de l’année de la PFA pour 2021-22 après avoir aidé l’équipe de Jürgen Klopp à réaliser un doublé en coupes nationales, a engagé son avenir avec les Reds en apposant sa signature sur le papier, ce vendredi. Après cinq ans au club, Salah va maintenant prolonger un séjour à Anfield qui jusqu’à présent a donné un bilan remarquable de 156 buts en 254 apparitions», précise, à ce titre, le communiqué du club de la Mersey pour officialiser la nouvelle.

Mohamed Salah va toucher un salaire démentiel !

Longtemps en désaccord avec le board de Liverpool notamment pour des questions salariales, l'ancien buteur de la Fiorentina ou encore de Chelsea a finalement obtenu gain de cause. En effet, comme le révèle The Times, l’Égyptien gagnera désormais un salaire de 350 000£/semaine (environ 400 000€/semaine), soit le plus gros salaire de l’histoire du club. Après avoir vendu Sadio Mané au Bayern Munich pour plus de 30 millions d'euros, Liverpool ne perdra donc pas son autre star offensive. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires d'Anfield.

«Je me sens bien et je suis excité à l'idée de gagner des trophées avec le club. C'est un jour heureux pour tout le monde. Il a fallu un peu de temps, mais maintenant tout est fait et nous devons juste nous concentrer sur la suite. Je pense que vous pouvez voir au cours des cinq ou six dernières années que l'équipe allait toujours vers le haut. La saison dernière, nous étions proches de remporter quatre victoires, mais malheureusement, dans la dernière semaine de la saison, nous avons perdu deux trophées. Je pense que nous sommes en bonne position pour nous battre sur tous les tableaux. Nous avons également de nouvelles recrues. Nous devons juste continuer à travailler dur, avoir une bonne vision, être positifs et vouloir tout gagner à nouveau», a, de son côté, assuré Salah sur le site officiel du club.