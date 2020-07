Real Madrid : Florentino Pérez bénit Zinedine Zidane

Les hommes de Zinedine Zidane ont été sacrés champions d’Espagne pour la 34e fois de leur histoire, hier soir, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Florentino Pérez n’a pas manqué d’inspiration lorsqu’il s’est exprimé sur Movistar après le titre des siens.« Tout le monde est énorme, en particulier Karim, Courtois, Casemiro… Ramos, qui est plus qu’un capitaine. Nous voulions gagner la Liga et nous l’avons transmis de cette façon. Zidane est le grand architecte de cette Liga, nous sommes très satisfaits. [...] Zidane a remporté un titre tous les 19 matchs. C'est une bénédiction du ciel qu'il soit avec nous depuis longtemps. Qu'ils le critiquent pour ce qu'ils veulent, nous continuerons à gagner des titres.»

Des mots forts du président merengue qui s’est également montré particulièrement admiratif envers un joueur, son capitaine de toujours, Sergio Ramos. Ce dernier à qui il ne reste qu’une seule année de contrat, fait l’unanimité au club depuis son arrivée en 2005, et Florentino Pérez ne semble pas douter quant à la prolongation de son poulain.« Ramos mettra sûrement fin à sa carrière à Madrid. Bien qu’il en soit question, cela ne changera pas, tout le monde est calme. Il est plus qu’un capitaine. Il a dirigé l’équipe avec un énorme leadership.» Une nouvelle fois adoubé par tout un peuple, le capitaine de la Casa Blanca ne devrait pas plier bagage d’aussitôt.