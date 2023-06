PSG : le clan d’Achraf Hakimi juge les rumeurs autour de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au média espagnol AS, l’agent d’Achraf Hakimi, Alejandro Camaño est revenu sur plusieurs sujets, dont les rumeurs de départ pour le Real Madrid de Kylian Mbappé, coéquipier et ami de l’international marocain. Pour Camaño, l’instabilité semble être évidente au sein du PSG : «Le PSG fait son truc de son côté, avec le projet pour l’année prochaine, et ce qu’il veut, c’est que les joueurs se portent bien. Je vois de l’extérieur que maintenant ils veulent vendre Kylian : il reste, il part, maintenant je ne sais plus… Je vois de l’instabilité, ça arrive généralement dans les grands clubs»

Avant de poursuivre directement sur le climat d’un mercato estival : «J’essaie de donner de la stabilité à mes joueurs, afin qu’ils ne soient pas concernés par le mercato. Je crois aux projets à long terme. On parle de lettres de Kylian envoyées au PSG, on parle de plein de choses… Je veux seulement que mes joueurs soient stables et heureux, et que le mercato soit un sujet seulement en cas de besoin, rien de plus. Je lis le reste seulement dans la presse, et je ne vois pas une autre façon pour avoir un meilleur climat pour avoir l’esprit tranquille, c’est comme ça», a-t-il alors conclu.

