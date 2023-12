Vidéo : la masterclass d’Aubameyang affole X !

Une semaine de rêve Pierre-Emerick Aubameyang. Triplé face à l’Ajax, un but sur penalty face au Stade Rennais et une nouvelle masterclass face à l’OL ce soir, ponctuée par un but et deux passes décisives. Très critiqué depuis son arrivée, l’attaquant gabonais retrouve peu à peu son meilleur niveau. Cette performance de l’attaquant 34 ans a en tout cas impressionné les utilisateurs de X.

