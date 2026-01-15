La Juventus veut s’offrir un ancien du Barça convoité par l’OM

La Juventus souhaite passer à la vitesse supérieure pour se renforcer, mais cela ne sera pas cet hiver. En effet, d’après les informations de Romeo Agresti, les Bianconeri seraient prêts à faire une offre pour tenter de faire venir l’ancien défenseur central (aujourd’hui latéral) du FC Barcelone, Oscar Mingueza, dans la ville italienne. Actuellement dans les rangs d’un autre club de Liga, le Celta de Vigo, le joueur de 26 ans entame sa quatrième saison, et pourrait penser à rêver d’ailleurs. Un joueur qui avait aussi été annoncé dans le viseur de l’OM ces derniers mois.

Or, la source indiquée révèle que la Vieille Dame aurait laissé tomber cette transition durant la période hivernale. Celle-ci garde toujours des contacts avec l’entourage du joueur pour le faire venir cet été. Avec 29 points au compteur, le club galicien vise quant à lui une place européenne la saison prochaine. Mingueza devra donc certainement faire un choix par rapport à cette condition-là. Pour rappel, le Celta joue aussi la Ligue Europa cette saison.