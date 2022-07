Le Bayern Munich va casser sa tirelire pour Matthijs de Ligt !

La suite après cette publicité

Arrivé à Turin à l'été 2019 pour 75 millions d'euros (86M bonus compris) après l'épopée de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions (vainqueur du Real Madrid et de la Juventus puis éliminé par Tottenham en demi-finale), le défenseur central néerlandais Matthijs De Ligt posait ses valises à l'Allianz Stadium pour devenir l'un des futurs piliers des Bianconeri et succéder aux vieillissants Georgio Chiellini (37 ans, parti cet été au Los Angeles FC) et Leonardo Bonucci (35 ans).

Néanmoins, l'international Oranje (38 sélections, 2 buts) n'a pas offert le même rendement qu'il avait chez les Lanciers. Malgré 87 matches disputés en Serie A en trois saisons, le natif de Leiderdorp a connu quelques difficultés sportives, ne montrant pas énormément de régularité dans la charnière centrale, mais également physiques, avec plusieurs pépins (21 matches manqués à la Juve, contre seulement 5 à l'Ajax en 3 ans). Une différence de niveau qui pousserait la direction turinoise à le sacrifier cet été...

Le Bayern prépare une grosse offre

Et depuis l'ouverture du mercato estival, les prétendants ne manquent pas : nous vous en parlions ces derniers jours, Chelsea s'est montré intéressé par le profil du roc de 22 ans et s'est estimé confiant à l'idée de le ramener à Stamford Bridge. L'entraîneur des Blues Thomas Tuchel a même prévu d'appeler l'ancien Ajacide pour le convaincre de choisir le club du sud-ouest de Londres. Cependant, un autre cador européen a décidé de se mêler à la course pour s'offrir les services du jeune Batave : le Bayern Munich.

En effet, d'après les informations de Goal, le club bavarois aurait déjà entamé des discussions avec les dirigeants italiens pour discuter d'un possible transfert de Matthijs de Ligt, sous contrat jusqu'en 2024. La Juve demanderait alors 75 millions d'euros fixes plus des variables (bonus) d'environ 15M. Une offre officielle des Munichois devrait être transmise prochainement. Affaire à suivre.