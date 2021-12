Liga : Valence s'impose à Levante après un match fou

Levante n'y arrive décidément pas. Battus 3-4 sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone après un match assez maitrisé lors de la précédente journée, les Granotes se sont encore inclinés sur le même score et sur leur pelouse, contre Valence. Pourtant, tout partait bien pour Levante, qui ouvrait le score grâce à Campana, sur penalty (1-0, 21e), avant de doubler la mise par Marti (2-0, 24e). Avant la pause, Guedes réduisait le score (2-1, 44e).

Mais en seconde période, Levante a craqué. Sur penalty, Soler permettait à Valence de revenir à égalité, avant de donner l'avantage aux Murcièlagos dans la foulée (3-2, 72 et 85e). En fin de rencontre, Guedes s'offrait également un doublé pour clouer le score (4-2, 85e) et la réduction du score de Bardhi ne changeait rien (4-3, 90e+1). Un énorme coup dur pour les Granotes, qui restent lanterne rouge de la Liga sans la moindre victoire et avant d'aller à Villarreal. De son côté, Valence grimpe à la 7e place avant de jouer face à l'Espanyol.

Le classement de la Liga