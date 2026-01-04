Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Le PSG a présenté la Coupe Intercontinentale au Parc des Princes

Par Kevin Massampu
1 min.
PSG @Maxppp
PSG 2-1 Paris FC

Le Paris Saint-Germain a débuté son année 2026 par une victoire face au Paris FC (2-1), ce dimanche, pour fermer cette 17e journée de Ligue 1. Après la rencontre, les hommes de Luis Enrique ont fêté ce premier succès de l’année civile avec les supporters du Parc des Princes, avant de se remémorer une dernière fois les accomplissements de 2025 avec une présentation des trophées remportés, dont la Coupe Intercontinentale, remportée en décembre dernier contre Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b).

La suite après cette publicité
L1+
Le @PSG_inside présente à son public le petit nouveau 🏆

- 𝑳𝒂 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟓 -

#PSGPFC
Voir sur X

Pour rappel, le PSG a réalisé un sextuplé historique avec le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, mais aussi la Supercoupe d’Europe et, donc, la Coupe Intercontinentale. Une performance que seuls le FC Barcelone (2011) et le Bayern Munich (2020) avaient su réaliser jusqu’à maintenant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Coupe de France
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Coupe de France Coupe de France
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier