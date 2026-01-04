Le PSG a présenté la Coupe Intercontinentale au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain a débuté son année 2026 par une victoire face au Paris FC (2-1), ce dimanche, pour fermer cette 17e journée de Ligue 1. Après la rencontre, les hommes de Luis Enrique ont fêté ce premier succès de l’année civile avec les supporters du Parc des Princes, avant de se remémorer une dernière fois les accomplissements de 2025 avec une présentation des trophées remportés, dont la Coupe Intercontinentale, remportée en décembre dernier contre Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b).

Pour rappel, le PSG a réalisé un sextuplé historique avec le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, mais aussi la Supercoupe d’Europe et, donc, la Coupe Intercontinentale. Une performance que seuls le FC Barcelone (2011) et le Bayern Munich (2020) avaient su réaliser jusqu’à maintenant.