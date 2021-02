Liga : Osasuna domine Eibar sur le fil

Duel entre Osasuna et Eibar pour le compte de la 22e journée de Liga. Les deux équipes respectivement 18e et 16e avant le match voulaient prendre le plein de points en vue du maintien. Et ça débutait fort pour Osasuna qui ouvrait le score grâce à Jonathan Calleri (18e). Une entame idéale, mais Eibar n'abandonnait pas.

Juste avant la pause, Kike bien servi par Bryan Gil égalisait (44e). Mais finalement, Ante Budimir redonnait un avantage décisif à Osasuna en fin de match (87e). Avec cette victoire 2-1, Osasuna sort de la zone rouge et se retrouve 15e devant son adversaire du jour (17e).