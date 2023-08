Neymar, Vitor Roque, Vinicius, Mbappé : les anecdotes croustillantes d’un agent brésilien influent

Juste avant le dossier Ousmane Dembélé, le mercato du FC Barcelone a été également agité. Recherchant tous azimuts une sentinelle capable de remplacer Sergio Busquets, le club culé a finalement mis la main sur Oriol Romeu. Avant cela, les Catalans avaient mis la main sur Ilkay Gundogan et ont finalement réussi à attirer Vitor Roque après des semaines de négociations avec les proches du joueur et l’Athletico Paranaense. Pépite annoncée du football brésilien, l’attaquant de 18 ans ne rejoindra le club catalan qu’au début de la saison 2024-2025 alors que les dirigeants barcelonais ont cassé leur tirelire pour le recruter malgré les déboires financiers de l’institution catalane.

André Cury promet un grand avenir à Vitor Roque et dézingue Endrick

En attendant, le Barça pourra observer les exploits de son prodige de l’autre côté de l’Atlantique sous le maillot du Furacao alors que depuis le début de saison en 2023, il compte déjà 22 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. En attendant, la presse espagnole, et plus particulièrement AS, a décidé de se plonger dans les coulisses de ce transfert. Et l’homme derrière cette arrivée n’est autre qu’André Cury. Son nom ne vous dit sûrement rien mais l’homme d’affaires brésilien est derrière les arrivées de Ronaldinho, Neymar, Vinicius ou encore Rodrygo chez les deux cadors de Liga : le FC Barcelone et le Real Madrid.

Interrogé par le média ibérique, l’homme de 52 ans voit grand pour celui qui est surnommé El Tigrinho : «Je travaille avec lui depuis ses six ou sept ans. Il travaillait encore à Barcelone, il parlait au club. (…) J’étais sûr que cela allait arriver parce que c’est un joueur différent. C’est un fonceur, où qu’il soit. Vous le mettez là, dans n’importe quel club, avec un contrat et il va faire des choses. Il est spectaculaire. Un grand joueur, un grand joueur. Il rappelle beaucoup Ronaldo Nazario en termes de puissance. Il réalise une très bonne saison. Il est resté 40 jours avec le Sudamericano. Si vous comptez les buts des U-20 sud-américains avec tous les autres, je pense qu’il a marqué 22 buts, délivré 10 passes décisives, obtenu cinq penalties et participé aux buts du club lors de tous les matches. L’équipe dans laquelle il évolue n’est pas Palmeiras ou Flamengo, qui sont plus offensifs. C’est une équipe de milieu de tableau. Je pense que le "9" du Brésil sera Vitor Roque. Il n’y en a pas d’autre, car il est d’un niveau très élevé. Je n’ai pas compris comment, lors de la dernière convocation, il n’a pas été retenu, surtout ici, alors qu’ils ont joué à Barcelone et à Lisbonne. (…) Sur le plan économique, l’opération est très similaire à celle d’Endrick. Le sien est quelque chose comme 35 fixes + 25 en variables et celui de Vitor est de 30 ou 40 fixes plus 31 en variables. La vente de Vitor est la meilleure vente de toute l’histoire du football brésilien.»

Très élogieux envers le futur barcelonais, Cury l’est beaucoup moins quand il s’agit d’évoquer Endrick. Pour l’intermédiaire basé à Sao Paulo, le prodige recruté par le Real Madrid n’ira jamais aussi loin que Vitor Roque, plus "débrouillard" à son sens : «Endrick est un grand joueur, mais il a eu de nombreuses installations car il a joué à Palmeiras, qui est une très grande équipe. (…) C’est une comparaison. Je pense que si Vitor jouait à Palmeiras, il pourrait marquer deux fois plus de buts car là-bas, le ballon va à l’attaquant à tout moment. Si vous regardez les buts d’Endrick, je ne sais pas pour le moment, mais sur les huit ou neuf buts qu’il a marqués dans sa carrière, sept sont venus de l’intérieur de la petite surface et d’un rebond.»

Les incroyables révélations sur les arrivées de Vinicius et Rodrygo à Madrid

Il y a quelques années, en 2018, Cury avait également été impliqué dans l’arrivée de Vinicius au Real Madrid. Interrogé par AS sur cette arrivée, Cury n’hésite pas à affirmer que le Real Madrid ne connaissait même pas l’ailier gauche au moment de le recruter. Ils : «Le Real Madrid ne connaissait pas Vinicius lorsqu’ils l’ont signé. Ils ne savaient même pas qui il était. Il l’a inscrit parce qu’ils savaient que la famille était à Barcelone et ils l’ont appelé du vendredi au dimanche. Un Atlético de Madrid jouait contre le Real Madrid samedi et ils l’ont invité là-bas. Les agents étaient comme mes frères. Madrid ne connaissait même pas le joueur !»

Pire, il évoque une trahison de l’un de ses proches qui a déjoué le transfert de Vinicius au Barça pour finalement le faire signer du côté de la capitale ibérique : «Celui qui a parlé pour Madrid que Vinicius était ici et qu’il pouvait atteindre Barcelone était Wagner Ribeiro. Il a appelé et notifié Madrid. C’est pourquoi ils ont aussi signé Rodrygo. Wagner et Vinicius sont venus changer le marché. Ils sont arrivés en payant 45 millions d’euros pour un joueur qui n’a jamais joué en équipe première, en lui donnant plus trois millions de salaire net, trois millions de bonus, c’est fou. Plus tard, quand je travaillais à Barcelone, nous sommes allés chercher Rodrygo alors que personne ne le connaissait, mais il savait qu’il était génial. J’ai dit à mon patron de l’époque, Pepe Segura : « Pepe, ne t’inquiète pas. J’ai un meilleur joueur que celui-ci (Vinicius) ». Mon patron était très attaché à Vinicius car nous le suivions depuis trois ans et demi à l’époque, depuis 2014.»

Visiblement fan de Rodrygo, l’agent de joueurs de 52 ans pense que ce dernier est meilleur que Vinicius et qu’il pourrait faire bien mieux que son compère d’attaque si les Merengue lui en donnait les moyens : «Cependant, Rodrygo est bien meilleur que Vinicius. Si vous donnez à Rodrygo les minutes et le rôle principal de Vinicius, il vous en donnera bien plus, c’est sûr. Ci-dessus, Rodrygo ne joue pas. Il joue un peu par ci, un peu par là, et combien de buts a-t-il marqué l’an dernier ? Quelques-uns et très importants aussi. Je pense qu’il y avait 19 buts pour lui et 23 pour Vinicius. Vinicius a beaucoup plus de tranquillité d’esprit pour jouer, il sait que ce sera lui plus dix. Rodrygo non, il rentre, il sort, il ne rentre pas…»

Cury s’est également exprimé sur les situations de Mbappé et Neymar au PSG

Outre Ronaldinho en 2003, André Cury a également fait atterrir Neymar en Catalogne dix ans plus tard. Amoureux du joueur, il a également été interrogé sur les états d’âme de "Ney" au PSG et pense savoir que le joueur n’a qu’une seule envie : celle de quitter le club de la capitale. Une opération qui reste pourtant compliqué vu les prétentions salariales de l’ancien de Santos : «S’il regrette d’avoir rejoint le PSG ? Oui. Je ne peux pas parler pour lui maintenant, mais oui. Regardez l’agitation actuelle. Il n’y a pas un jour de calme ou de joie. Oui, il peut partir. S’il y a une offre, oui. Le problème, aujourd’hui, économiquement, c’est que tous les clubs ont encore des problèmes à cause de la pandémie. Neymar gagne beaucoup d’argent et je ne sais pas s’il y aura un club qui pourra le payer. Pour partir, il doit baisser son salaire. Aujourd’hui, je ne vois personne qui puisse lui payer ce qu’il gagne, seulement les clubs d’Arabie Saoudite. Aujourd’hui, l’option Barcelone est irréalisable parce qu’ils n’ont pas les moyens de le payer. Il demande 50 kilos net, comment fait-il pour payer ? C’est comme si je vous offrais un avion, mais que vous ne pouviez pas payer le pilote, l’équipage, le carburant… C’est un peu comme ça..»

Alors que Neymar n’est plus la tête d’affiche du PSG depuis longtemps, c’est Kylian Mbappé qui avait pris le flambeau ces dernières années. Pourtant, depuis quelques semaines, le torchon brûle entre le club de la capitale et le Bondynois, suspecté d’avoir déjà négocié son arrivée à Madrid en 2024. Alors qu’il est invité à quitter le club depuis le début du mois et suite à son refus de prolonger pour une année supplémentaire, Mbappé va partir cet été ou l’an prochain. Alors que cela est un secret de Polichinelle pour tout le monde, Cury prend le parti de KM7 dans ce conflit et pense qu’il doit trouver un club d’une plus grande envergure : «C’est un grand joueur. Il va quitter l’équipe. Il va partir parce que cette année, quand le PSG a été éliminé de la Ligue des champions en huitièmes de finale, Mbappé a fait une Coupe du monde incroyable avec quatre buts en finale. Trois mois après la Coupe du monde, on ne parlait plus de Mbappé parce que le football français n’est pas assez bon pour un joueur de cette envergure. Des joueurs comme Neymar, Mbappé ou Messi ne peuvent pas y jouer. C’est là que le joueur disparaît. Une personne a plus parlé de Vincius dans le monde entier que de Mbappé et il a marqué beaucoup plus de buts et a fait une Coupe du monde spectaculaire. Quand vous sortez de la Ligue des champions, vous n’êtes plus dans les médias. Il l’a compris et il ne va pas rester à Paris.»