PL : Unai Emery et Aston Villa poursuivent leur série historique contre Arsenal

Ce fut pénible, mais Aston Villa s’en sort encore une fois. Dans un duel disputé et acharné entre le troisième et le deuxième de Premier League, les Villans ont eu le dernier mot pour s’offrir Arsenal ce samedi à Villa Park (1-0). Si tout avait démarré à fond de train, à l’image de l’ouverture du score de John McGinn sur une action collective spectaculaire (9e, 1-0), les joueurs d’Unai Emery ont finalement dû piocher dans leurs ressources pour conserver cette avance. Maintenus à flot par un Emiliano Martinez des grands soirs, énorme face à Odegaard (39e) et déterminant quelques instants plus tard sur une frappe de Jesus (42e), les Villans ont finalement su faire preuve de résilience pour garder leur cage inviolée.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Arsenal 36 16 18 11 3 2 33 15 3 Aston Villa 35 16 15 11 2 3 35 20

Heureusement, l’une des rares étourderies de Martinez, sur corner (57e), n’a eu aucune incidence sur le résultat final. Le but finalement refusé aux Gunners pour une main d’Havertz en fin de rencontre non plus (90e). Grâce à ce nouveau succès, Aston Villa enchaîne une huitième victoire à domicile en autant de rencontres cette saison en championnat, une quinzième en prenant en compte la saison dernière. A noter que les joueurs d’Unai Emery n’ont été battus qu’une seule fois sur leurs 14 derniers matches toutes compétitions confondues. Au classement, ils confortent également leur troisième place, à quatre unités de leur adversaire du jour, Arsenal.