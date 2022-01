PSG : Angel Di Maria et Julian Draxler positifs à la Covid-19

La pandémie de coronavirus continue de sévir un peu partout dans le monde et la planète football n'y échappe pas. Si Lionel Messi, testé positif en Argentine il y a quelques jours mais depuis négatif, est espéré pour le déplacement à Lyon dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1, Angel Di Maria ne devrait, quant à lui, pas pouvoir y prendre part.

En effet, le club de la capitale vient d'officialiser la nouvelle : l'Argentin a lui aussi été rattrapé par la Covid-19. Testé positif, l'ailier parisien est asymptomatique mais se tient actuellement à l'écart du groupe. Mauvaise nouvelle par ailleurs pour l'Allemand Julian Draxler, également positif comme l'a annoncé le club : «Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs ce matin à la Covid-19. Ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté». De ce fait, ils manqueront logiquement la prochaine journée de championnat contre les Gones. Pour les Rouge et Bleu, il faut désormais espérer qu’il n’y aura pas d’autres mauvaises surprises d’ici là.