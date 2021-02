Premier League : Newcastle enfonce Southampton au terme d'un match fou !

On dispute la 23e journée en Premier League ce weekend. A 16h, deux matches avaient lieu. A St James' Park, c'est une équipe de Newcastle (17e) qui n'avait remporté qu'un seul de ses treize derniers matches qui recevait une formation de Southampton (12e) sur une série de quatre défaites et qui restait sur un revers 9-0 face à Manchester United. Entre deux formations mal en point, les buts sont tombés comme la pluie ! Les Magpies ont d'abord dominé le premier acte, Allan Saint-Maximin offrant son premier but, pour son premier match, à Joe Willock, transfuge d'Arsenal (1-0, 16e). Le Français a ensuite servi Miguel Almiron pour le 2-0 (26e). Jour de premières puisque le Japonais venu de Liverpool, Takumi Minamino, a réduit l'écart en faveur des Saints (2-1, 30e). Le Paraguayen Miguel Almiron s'est ensuite offert un doublé avant la pause, profitant d'une défense à la rue (3-1, 45e+4).

Dans le deuxième acte, James Ward-Prowse a dépoussiéré la lucarne de Karl Darlow d'un maître coup-franc (48e) et redonné espoir aux siens. Après avoir perdu Javier Manquillo et Callum Wilson sur blessure, Newcastle a été réduit à dix. Jeff Hendrick, qui a retenu Minamino par le maillot, a écopé d'un deuxième carton jaune (50e). De là pouvait venir le salut de Southampton, qui n'a plus cessé de pousser. Un but refusé après utilisation de la VAR, une frappe de Danny Ings sur le poteau (65e). Avant que le défenseur des Magpies, Fabian Schar, ne sorte sur civière (78e)... sans possibilité de changement. Les troupes de Steve Bruce ont passé les dix dernières minutes à 9 contre 11. S'en est suivi une attaque-défense. Mais Karl Darlow et les siens ont repoussé tous les assauts adverses. Comme cette reprise de Danny Ings, sauvée sur la ligne de but par Isaac Hayden, alors que son portier avait déserté (88e). On en restait là. Seizième, NUFC pointe dorénavant à 11 points de la zone rouge. Southampton enchaîne un cinquième revers.

Les résultats de la 23e journée (samedi, 16h)

Newcastle 3 - 2 Southampton : Willock, Almiron pour Newcastle ; Minamino, Ward-Prowse pour Southampton.

Burnley 1 - 1 Brighton : Gudmundsson (53e) pour Burnley ; Dunk (36e) pour Brighton.