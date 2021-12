Liverpool - Aston Villa : les compositions sont tombées

La 16e journée de Premier League se poursuit avec un joli duel entre Liverpool et Aston Villa. L'occasion de fêter les retrouvailles entre Steve Gerrard coach des Villans et les Reds. A domicile, les Scousers s'organisent en 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson forment la défense. Fabinho est positionnée en sentinelle auprès de Jordan Henderson et Thiago Alcantara. Enfin, Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah et Sadio Mané forment le trio offensif.

De son côté, Aston Villa opte pour un 4-3-3 avec Emiliano Martinez comme dernier rempart derrière Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings et Matt Targett. John McGinn, Marvelous Nakamba et Douglas Luiz se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Ollie Watkins est soutenu par Jacob Ramsey et Ashley Young.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Oxlade-Chamberlain, Salah, Mané

Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Targett - McGinn, Nakamba, Luiz - Ramsey, Watkins, Young