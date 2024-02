Manchester City : l’énorme menace qui inquiète Jack Grealish

Jack qui rit, Jack qui pleure. En un an, Jack Grealish a perdu son sourire et sa joie de vivre. Heureux comme un gosse après le triplé de Manchester City et notamment la victoire en Ligue des Champions, l’Anglais avait fêté ça pendant plusieurs jours, lui qui avait abusé de la boisson. Quelques mois plus tard, il est devenu un autre joueur et un autre homme. Très marqué par le cambriolage qui a eu lieu chez lui en fin d’année 2023, l’ancien d’Aston Villa a avoué qu’il était "dévasté". Cela n’a pas arrangé ses affaires puisque sur le terrain, ça n’allait pas vraiment avant cela.

Une saison compliquée

Titulaire en puissance l’an dernier, il a dû composer avec une nouvelle concurrence cette saison. Moins influent, le natif de Birmingham a disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues, dont 16 en tant que titulaire. Il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Mais ce n’est pas suffisant pour Pep Guardiola, qui attend bien plus de la part de son joueur, qui s’est d’ailleurs blessé mardi soir lors du match de FA Cup face à Luton Town. De retour dans le onze après sa sortie sur blessure face à Copenhague en Ligue des Champions, il n’a tenu que 37 minutes avant de céder sa place à Jérémy Doku.

Après la rencontre, son entraîneur a donné de ses nouvelles : « il semble que ce soit une récidive de la blessure à l’aine, c’est la deuxième fois. J’espère que cette fois-ci, il se remettra bien. Je n’ai pas parlé au médecin, mais je pense qu’il se plaignait un peu de son aine. Il se sentait très bien, mais malheureusement il s’est à nouveau blessé. La saison a été difficile pour lui. Il devra bien récupérer et nous aider lorsqu’il sera en mesure de revenir.» On n’en sait pas plus concernant la nature de sa blessure et la durée de son absence. Ce qui est sûr, c’est qu’il devra montrer autre chose.

Sa place pour l’Euro est en danger

Lundi en conférence de presse, Guardiola l’avait prévenu : « c’est le même joueur, il a le même manager et notre façon de jouer n’a pas changé. C’est juste la façon dont il s’est comporté. C’est là toute la différence. J’ai dit dès le premier jour que nous avions besoin de lui. Il a une qualité spéciale pour notre équipe. Mais tout dépend de lui. J’espère qu’il va réussir ses trois derniers mois. Je ne peux pas donner aux joueurs trois ou quatre matches pour qu’ils trouvent leur rythme. Ils doivent trouver le rythme pour jouer 20 minutes ou 90 minutes.» L’Espagnol ne compte pas lui faire de cadeau.

Grealish va devoir montrer autre chose, d’autant qu’il n’y a pas qu’en club que ses prestations interrogent. Le Mirror explique que Gareth Southgate et son staff suivent de près son cas et s’inquiètent. D’autant que la concurrence est féroce à son poste. Le média anglais cite les noms de Bukayo Saka et Phil Foden, pour démarrer dans le onze de départ. Derrière, Marcus Rashford , Jarrod Bowen et James Maddison auront leurs chances tandis que Cole Palmer et Anthony Gordon, poussent derrière pour une place dans le groupe des Three Lions. Le Mirror indique que Grealish va devoir se battre pour conserver sa place, lui qui n’est pas assuré de participer à l’Euro 2024. Une menace supplémentaire plane donc sur le joueur de 28 ans.