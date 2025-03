PSG - OM : Nuno Mendes satisfait du sang-froid de son équipe

Le Classique entre le PSG et l’OM a rendu son verdict : sans surprise, ce sont les joueurs de Luis Enrique qui se sont imposés au Parc des Princes (3-1). Largement dominateurs, les Franciliens sont parvenus à prendre deux buts d’avance dès la première mi-temps. Malgré une belle réaction marseillaise en seconde, les Rouges et Bleus se sont montrés supérieurs et ont réussi à faire le break de nouveau. Auteur du second but de son équipe, Nuno Mendes a livré ses impressions à l’issue de la rencontre.

Interrogé sur la performance des champions de France, le latéral gauche s’est montré satisfait de la prestation parisienne du soir, appuyant sur l’importance de rester sérieux après la réduction de l’écart des Phocéens : « On a essayé de faire notre match, contrôler, ne pas laisser l’adversaire faire ce qu’il voulait. Aujourd’hui, on a montré qu’on doit contrôler le match. On s’en sort avec une victoire, c’est le plus important. C’est toujours compliqué, on gagne 2-0, après ils ont mis un but. Il faut toujours garder la tête froide. Il faut continuer à faire ce qu’on a fait. » À l’issue de cette 26e journée, Paris est plus que jamais leader, avec désormais 19 points d’avance sur son adversaire du soir.