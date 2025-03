OL : Corentin Tolisso envoie un message à Didier Deschamps

De retour à son meilleur niveau avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso (30 ans) s’est confié sur sa remise en forme cette saison. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le milieu de terrain rhodanien a fait un appel du pied à Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de mars, lui qui avait été un membre important de l’équipe de France championne du monde, en 2018.

La suite après cette publicité

«Quand je suis revenu à l’OL, l’objectif, c’était la Coupe du monde qui avait lieu en décembre, c’était de tout casser en septembre, octobre, novembre, pour justement être rappelé en équipe de France. Et là, quand ça ne s’est pas fait, je me suis dit que ça allait être compliqué (…) Il n’y a pas de deadline. J’ai 30 ans et demi, mais pour moi, si tu es performant, tu peux être rappelé en équipe de France à 31, 32, 33 ou 34 ans. À un moment donné, je ne regardais plus trop (la liste), mais là, ouais, je vais la regarder. J’avais déjà regardé la précédente. Mais ce n’est pas une fin en soi. Bien sûr que j’ai envie d’y être. Si j’y suis, tant mieux. Si je n’y suis pas, je regarderai celle d’après», a lâché le Champion du monde.