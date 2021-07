Suivez la rencontre PSG-Le Mans en direct commenté !

14’ | Teddy Alloh effectue un passement de jambe, puis glisse un ballon dans l'espace pour Kalimuendo, signalé en position de hors-jeu.

12’ | BUT PSG

Lors d'un temps fort du PSG, le ballon arrive côté gauche à Julian Draxler, qui cible la lucarne opposée de l'extérieur du pied. Le portier adverse fait la parade, mais le cuir retombe sur Mauro Icardi, qui finit à bout portant d'une belle tête lobée !

10’ | Idrissa Gueye vient mettre la pression aux abords de la surface du Mans, mais il fait faute lors de son intervention.

8’ | Le pressing haut des Parisiens force le Mans à la faute et permet une nouvelle récupération haute du PSG.

7’ | Julian Draxler profite d'une perte de balle à gauche et accélère, avant de chercher Arnaud Kalimuendo qui fait un appel croisé vers l'extérieur. La défense s'est bien repliée sur lui.

5’ | Idrissa Gueye redescend toucher le cuir au niveau de sa défense, puis cherche rapidement Draxler, plein axe, entre les lignes, mais ce dernier, dos au jeu, perd rapidement le ballon.

4’ | Abdou Diallo vient aider Alloh, un peu léger sur une percée du Mans, et Alexandre Letellier peut se saisir du cuir.

3’ | Le jeune Teddy Alloh suit bien au pressing couloir gauche et il concède une touche haute, dans le camp adverse.

1’ | Sur une relance courte, Abdou Diallo perd un premier ballon côté gauche. Le Mans tente de se projeter rapidement par l'intermédiaire de son numéro 7, mais Achraf Hakimi s'interpose à droite.

Coup d'envoi !

Avant-match

11h00 |​ Les équipes pénètrent sur la pelouse.

10h58 | Les absents côté PSG ​

Keylor Navas, Sergio Rico, Rafinha, Juan Bernat, Colin Dagba, Ander Herrera, Edouard Michut, Sergio Ramos, Layvin Kurzawa.

10h55 |​ L'échauffement se termine et les équipes regagnent les vestiaires.

10h50 | Le onze du PSG ​

Letellier - Hakimi, Kehrer, Diallo, Alloh - Draxler, Gueye, Gharbi, Dina Ebimbe - Icardi, Kalimuendo

10h40 |​ L'échauffement démarre sur la pelouse du centre d'entraînement Ooredoo.

10h25 | L'historique entre les deux clubs La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 18 décembre 2019 dans la Sarthe, avec un succès parisien (4-1) en 8es de finale de la Coupe de la Ligue. Les 2 équipes se sont croisées à 21 reprises dans leur histoire (16 matches officiels et 5 rencontres amicales) pour un bilan de 11 succès, 6 matches nuls et 4 défaites en faveur des Rouge et Bleu.

10h15 | Le programme du PSG En plus de ce match face au Mans, le club de la capitale affrontera Chambly samedi, toujours au centre Ooredoo. Après ces deux matches, le PSG passera aux choses sérieuses avec le Trophée des champions face au LOSC le 1er août, puis le lancement de sa saison de Ligue 1 le 8 août face à Troyes.

10h15 | Le PSG frappe fort en recrutant Sergio Ramos Certainement énervé après sa saison 2020/21 ratée, le Paris Saint-Germain continue son mercato XXL en mettant la main sur le défenseur espagnol Sergio Ramos. L'ancien capitaine du Real Madrid a signé un contrat de deux ans dans la capitale le 8 juillet dernier.

10h10 | « Remettre tout le monde au même niveau » L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, s'est confié au micro de PSG TV avant le match : « Nous n'avons pas encore récupéré tous les joueurs bien sûr, il y en a beaucoup qui étaient en sélection et qui sont allés loin dans les compétitions. Il y a aussi les dernières recrues, qui nous rejoignent petit à petit. Lors de ces intersaisons, les joueurs reviennent avec des niveaux de forme différents. Le principal objectif d'une première semaine de travail est de remettre tout le monde au même niveau. »

🎙 « Nous sommes clairs dans ce que nous attendons, sur la mentalité et sur les principes de jeu. Et surtout sur le fait de vouloir gagner chaque match, qui est un standard pour un club comme le Paris Saint-Germain. »



10h00 | Bienvenue au centre d'entraînement Ooredoo ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du premier match de préparation de la saison du Paris Saint-Germain face au Mans (National). Le coup d'envoi est prévu pour 11h.