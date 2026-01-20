Menu Rechercher
Angers : Himad Abdelli envoyé avec la réserve

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Himad Abdelli marque un penalty avec le SCO d'Angers @Maxppp

Cet hiver, l’Olympique de Marseille avance ses pions sur le dossier Himad Abdelli. Un élément en fin de contrat en juin prochain qui a clairement fait savoir qu’il veut rejoindre les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. D’ailleurs, l’international algérien n’était pas dans le groupe angevin le week-end dernier face à Marseille. Ce mardi, nouveau rebondissement dans ce feuilleton.

Ouest-France révèle que le joueur a été envoyé avec l’équipe réserve du SCO. Une formation dirigée par Anthar Yahia. Le divorce est visiblement consommé entre Angers et Abdelli, dont l’avenir risque encore de faire couler de l’encre jusqu’à la fin du mercato.

