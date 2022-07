Bayern Munich : le geste très polémique de Manuel Neuer

«J'ai un copain tellement radin que, pour ne pas se déplacer, il regarde la messe à la télé. Et pendant la quête, il va pisser !» C'est ainsi que Coluche plaisantait de l'avarice. Une certaine cupidité, aujourd'hui, reprochée à Manuel Neuer. Et pour cause. Interrogé, ce jeudi, sur Sky Germany, un chauffeur de taxi munichois a ainsi exprimé son mécontentement à l’égard du gardien de but du Bayern Munich. Fautif après avoir oublié son portefeuille dans le véhicule avec environ 800 euros en espèces et plusieurs cartes, le portier international allemand a décidé de remercier «son sauveur» en lui offrant son maillot.

Une attention, certes, notable mais jugée très relative par rapport au préjudice évité. Au total, le chauffeur de taxi affirme, en effet, avoir parcouru environ 120 kilomètres pour rendre le portefeuille. Déçu de n'avoir reçu qu'un maillot avec Neuer sur le dos, mais sans dédicace ni note de remerciement, il a d'ailleurs déclaré : «la récompense est une moquerie. J’ai quatre enfants». Critiqué en Allemagne, celui qui percevra 18 millions d'euros de salaire fixe la saison prochaine avait, peut-être, lui-aussi prévu de regarder la messe sur sa télévision.