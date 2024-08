Aïssa Mandi résilie son contrat avec Villarreal

L’arrivée d’Aïssa Mandi au LOSC est plus que jamais imminente. En quête d’un renfort défensif suite au départ de Leny Yoro à Manchester United, Lille devrait enrôler dans les prochaines heures le défenseur algérien. Une nouvelle étape a même été franchie ce jeudi dans la mesure où le joueur de 32 ans a résilié son contrat avec Villarreal, club avec lequel il est apparu à 79 reprises (3 buts) depuis son arrivée en provenance du Real Bétis en 2021.

«Communiqué officiel : Villarreal et Mandi ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat du défenseur central, qui se sépare de l’entité jaune. Le club apprécie son professionnalisme lors de ses trois saisons à Villarreal et lui souhaite bonne chance pour la suite», peut-on lire dans un communiqué officiel du club espagnol. Passé par le Stade de Reims entre 2009 et 2016, Aïssa Mandi s’apprête donc à retrouver le championnat de France.