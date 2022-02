Chelsea - Lille : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent avec le match aller entre Chelsea et le Lille OSC. A domicile, les Blues optent pour un 3-4-3 avec Édouard Mendy dans les cages derrière Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Les rôles de pistons sont assurés par César Azpilicueta et Marcos Alonso tandis que N'Golo Kanté et Mateo Kovacic se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Kai Havertz laisse sur le banc Romelu Lukaku. Il est accompagné par Christian Pulisic et Hakim Ziyech.

De son côté Lille s'articule dans un 4-5-1 avec Léo Jardim dans les buts. Devant lui, Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman et Tiago Djalo forment la défense. Le trident du milieu est formé par Benjamin André, Amadou Onana et Xeka tandis que Renato Sanches et Jonathan Bamba prennent les couloirs. Devant, Jonathan David est seul en pointe de l'attaque. Burak Yilmaz reste sur le banc.

Les compositions

Chelsea : Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso - Ziyech, Havertz, Pulisic

Lille OSC : Jardim - Çelik, Fonte, Botman, Djalo - Sanches, André, Xeka, Onana, Bamba - David

