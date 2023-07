Amical : le Real Madrid s’offre une remontada spectaculaire contre l’AC Milan !

Le Real Madrid lançait sa saison 2023/2024 dans la nuit de dimanche à lundi en terres californiennes. En face, les troupes de Carlo Ancelotti avaient un club bien connu du coach italien : l’AC Milan. Les deux équipes alignaient d’ailleurs deux onze un peu remaniés, mais les recrues estivales étaient présentes des deux côtés ; Joselu, Bellingham ou l’ancien Milanais Brahim Diaz côté espagnol et Loftus-Cheek ou Pulisic chez les Italiens. Dans un nouveau système ressemblant à un 4-4-2 losange, le Real Madrid lançait bien sa rencontre.

Seulement, c’est l’écurie lombarde qui allait frapper en premier. Sur corner, Tomori s’élevait au-dessus de tout le monde pour propulser le cuir au fond de la tête (1-0, 25e). Un coup dur pour une défense madrilène assez mauvaise sur le coup. Et ce n’était pas fini, puisque sur un véritable golazo, Luka Romero doublait la mise (2-0, 42e). La pépite argentine, également arrivée en Lombardie cet été, a envoyé un missile en pleine lucarne depuis l’extérieur de la surface.

Le talent madrilène a fait la différence

En deuxième période, Carlo Ancelotti a changé bien des choses, faisant entrer Vinicius, Modric et Rodrygo notamment, et tout a commencé à changer positivement pour les Madrilènes. Coup sur coup pratiquement, Fede Valverde réduisait l’écart puis égalisait (57e, 59e). D’abord sur une tentative lointaine où le portier milanais se troue complètement et laisse filer le ballon entre ses jambes alors que la tentative de l’Uruguayen n’était pas spécialement dangereuse. Puis sur une belle frappe croisée depuis l’entrée de la surface de réparation.

Alors que les Merengues dominaient, c’est finalement Vinicius Junior qui scellait la victoire de son équipe. Très bien lancé par un amour de ballon de Modric, le Brésilien concluait à merveille devant Maignan (3-2, 84e). Une première victoire qui laisse présager de belles choses, notamment dans le cas de Jude Bellingham, qui a montré de belles dispositions pour sa première, lui qui a disputé un peu plus d’une heure de jeu.