OM : une piste du club très proche de la Juventus

Encore un couac à venir pour Marseille sur ce mercato d’hiver ? En quête d’un défenseur central depuis le début du mois, et encore plus depuis le départ de Lilian Brassier vers Rennes, les Olympiens avaient ajouté l’Anglais Lloyd Kelly à leur short-list, son profil plaisant par ses capacités athlétiques et son expérience. Mais les Phocéens devraient perdre la bataille dans les prochaines heures. En effet, selon le Daily Mail, le défenseur de Newcastle devrait s’engager dans les prochaines heures avec la Juventus.

Une transaction sous la forme d’un prêt, assorti d’une obligation d’achat à hauteur de 20 millions d’euros, qui prendra effet au mercato estival. La direction de Newcastle considère l’offre de la Juventus comme trop belle pour être refusée, malgré le délai trop court pour lui trouver un remplaçant. Du côté de l’OM, la quête d’un défenseur central continue, à quelques heures à peine de la fin du mercato hivernal.