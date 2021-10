PSG : les mots très forts de Mauricio Pochettino sur Sergio Ramos et la MNM

La trêve internationale s’est installée au profit des championnats, mais le Paris Saint-Germain fait bien plus parler que les sélections nationales. Kylian Mbappé a mis le feu en Espagne en confirmant son envie de quitter le club de la capitale l’été dernier. Aujourd’hui, c’est au tour de Mauricio Pochettino de prendre la parole.

Dans un entretien accordé à l’émission Universo Valdano diffusée sur Movistar, le coach des Rouge-et-Bleu a longuement échangé avec la légende Jorge Valdano. Sans surprise, le mercato XXL du PSG a été abordé, dont le cas Sergio Ramos. À 35 ans, le défenseur espagnol a été lâché par le Real Madrid. Mais alors qu’il pensait rebondir au plus vite à Paris, il n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu, la faute à des blessures récurrentes.

Les attentes de Pochettino

Verra-t-on le Ramos de Madrid enflammer le Parc des Princes ? Pour la première fois, Pochettino a concédé que l’ancien Merengue, ainsi que Messi et Neymar, sont encore loin de leur meilleur niveau. « Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014 ou que celle de Messi et Neymar. Ces joueurs sont de grands champions, mais ils doivent s’habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu’ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être au niveau. S’ils retrouvent ça, bien sûr que nous pourrons faire quelque chose. Mais tout part du besoin de chacun de retrouver sa meilleure version. »

Enfin, l’Argentin a évoqué son trio magique, la MNM. Messi, Neymar et Mbappé n’ont pas encore trouvé l’entente parfaite et leur coach tâtonne encore un peu. « Ce qu’ils apprécient le plus, c’est la spontanéité. Ils ne cherchent pas à se forcer, ils veulent que ce soit naturel. Il faut pouvoir établir une relation de confiance dans laquelle tu te sens libre pour dire ce que tu penses et vice-versa. L’entraîneur doit chercher cette complicité avec le joueur et ne pas le tromper. Ce sont de grands noms, mais le rendement collectif c’est ce qui te donnera la possibilité de jouer. » Le message est passé.