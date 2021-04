Ligue Europa, MU : l'aveu de Paul Pogba sur son penalty provoqué

La suite après cette publicité

Si le match entre Manchester United et l’AS Roma a finalement tourné à l’avantage des Red Devils en seconde période, ces derniers étaient menés à la pause (1-2) et avec deux buts encaissés à domicile on aurait pu croire au pire. Le but égalisateur signé Lorenzo Pellegrini (15e) a d’ailleurs été inscrit sur un penalty, provoqué par Paul Pogba.

Après la rencontre, le milieu de terrain français a ironisé sur sa faute au micro de BT Sport : «Je ne sais pas comment tacler. Pourquoi devrais-je tacler ? Je dois m'entraîner davantage. Je dois plaquer sans les bras. C'est malheureux pour moi. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes toujours confiants.»