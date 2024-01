Egypte, CAN 2023 : le sort de Mohamed Salah bientôt scellé

On les attendait plus sereins. Au sortir de deux matches nuls inauguraux lors de cette CAN 2023, l’Égypte va devoir faire bien mieux pour assumer son statut de favori en amont de la compétition. Pour ce faire, les Pharaons devront élever leur niveau collectif dans le sillage d’un Mohamed Salah discret jusque-là, mais surtout incertain. En effet, face au Ghana ce jeudi (2-2), l’ailier de Liverpool est sorti sur blessure en début de rencontre. Alors que Rui Vitoria, le sélectionneur égyptien, se voulait rassurant hier soir, l’attaquant de 31 ans va passer des examens médicaux ce vendredi pour déterminer la durée de son absence.

Mohamed Abou Elela, médecin de la sélection, a abondé en affirmant que Salah serait observé pour savoir s’il serait disponible pour jouer contre le Cap-Vert lundi. Pour rappel, l’Égypte est dans l’obligation de l’emporter contre des Cap-Verdiens assurés d’être premiers, afin de poursuivre l’aventure en Côte d’Ivoire.