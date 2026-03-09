Barça : Joan Laporta dézingue Xavi !

C’est la guerre des mots, alors que la campagne présidentielle bat son plein à Barcelone. Ce lundi matin avait lieu le débat entre les deux candidats au poste de président du FC Barcelone, entre Joan Laporta, actuellement en poste, et son concurrent Victor Font. Et pour Laporta, cette tribune lui a permis de répondre aux accusations de Xavi. Et d’à son tour lui adresser quelques piques.

« Xavi dit qu’il s’est relâché et qu’il n’arrivait plus à concilier vie professionnelle et vie familiale ; il a également déclaré qu’il ne serait pas en mesure de rivaliser avec le Real Madrid pendant des années. Deco m’a dit que Xavi avait ordonné des changements parmi les joueurs importants. Il était constamment insatisfait de l’équipe, des arbitres. Il disait aussi, à propos de son staff, que l’équipe n’était pas compétitive. Lorsque le contrat de Messi n’a pas pu être renouvelé pour des raisons financières, Xavi est venu me voir mi-mars 2023 pour me dire qu’il voulait revenir. Jorge Messi m’a dit en mai qu’il aurait trop de pression et qu’ils préféraient aller à Miami », a lancé Laporta. Ce qui a valu cette réponse de Victor Font : « le Barça n’appartient pas à un seul président. L’ancien président distribue des cartes de mauvais supporters du Barça. Maintenant, Xavi et Messi sont de mauvais supporters du Barça. »