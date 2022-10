Séville FC : Joris Gnagnon perd son procès face au club andalou

Joris Gnagnon (25 ans) perd son bras de fer face à Séville. Arrivé au Séville FC en 2018, en provenance du Stade Rennais pour plus de 10 millions d'euros, le défenseur central de 25 ans s'est vu écarté par le club espagnol en 2021 pour cause de surpoids (plus de 100 kgs). Il a par la suite commencé une procédure pour "licenciement abusif" auprès de la Fifa. Le Séville FC a rendu cette décision publique à travers un communiqué officiel.

« La chambre des différends de la FIFA a rejeté le procès intenté par l'ancien joueur du Sevilla FC, Joris Gnagnon, contre le club pour licenciement abusif. Le footballeur réclamait plus de 4.600.000 euros comme indemnisation pour son licenciement en raison de son manque de forme physique. Selon cette décision, le Sevilla FC ne devra pas verser d'indemnisation au joueur, qui peut encore faire appel devant la Cour d'arbitrage du sport (TAD) ». peut-on lire.