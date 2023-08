OM : Mattéo Guendouzi fixe ses conditions pour rejoindre la Lazio

La suite après cette publicité

Placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille dans l’optique de récupérer des liquidités consécutivement à l’échec en Ligue des champions, Mattéo Guendouzi se dirige vers un départ en Italie. Malgré des rumeurs annonçant un retour du Français en Angleterre, c’est finalement la Lazio de Rome qui semble tenir le bon bout de la corde pour l’enrôler.

La Gazzetta dello Sport mentionne dans son édition du jour que la direction romaine a intensifié les négociations avec l’entourage du joueur de 23 ans pour boucler son arrivée en fin de semaine. L’international français (7 sélections, 1 but) est d’accord pour s’engager avec l’écurie italienne à condition que son salaire soit supérieur à celui qu’il touche actuellement à l’OM. Dans cette perspective, le média transalpin avance que les Biancocelesti sont disposés à lui offrir 3,5 M€ par an mais les deux parties doivent encore trouver un terrain d’entente sur le montant des commissions. De son côté, le club phocéen reste inflexible et réclame 20 M€ dans l’opération.