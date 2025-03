Serie A : l’Inter Milan renverse Monza et consolide sa première place

Pour assister à une rencontre haletante ce samedi soir, il fallait être branché du côté du stade Giuseppe Meazza dans un duel entre lombards : pas de derby della Madonnina, mais un derby entre l’Inter, leader avant cette 28e journée et tenu en échec par le Napoli la semaine passée, et Monza, ville de la banlieue milanaise et lanterne rouge de la Serie A qui n’a plus connu le chemin du succès depuis la mi-janvier. Un combat des extrêmes qui aura offert un scénario rocambolesque avec au final un succès du Biscione milanais (3-2).

La suite après cette publicité

Pourtant, la logique n’était pas respectée durant le premier acte, loin de là : alors que les Nerazzurri dominaient clairement la rencontre et voyaient le but de Lautaro Martinez refusé par la VAR pour une main (24e), Samuele Birindelli (0-1, 32e) et Keita Baldé (0-2, 44e), tous deux servis par Dany Mota, climatisaient l’antre lombard pour faire croire à une troisième victoire pour les Brianzoli. Marko Arnautovic réduisaient néanmoins le score afin de lancer la révolte intériste (1-2, 45+1e). Une révolte qui se poursuivait au retour des vestiaires avec l’égalisation de Hakan Calhanogli (2-2, 64e) avant que Georgios Kyriakopoulos ne permette à son adversaire du soir de prendre l’avantage… (3-2, 78e). Une victoire renversante qui permet à l’Inter de prendre 4 points provisoires d’avance sur Naples, hôte de la Fiorentina dimanche en début d’après-midi. Monza reste le pire élève de la Serie A, à désormais 10 points temporaires de Parme, premier non-relégable.